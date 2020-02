Luca Parmitano torna sulla Terra dopo 201 giorni in orbita (Di martedì 4 febbraio 2020) La Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoLa Terra vista da ParmitanoNon ha smesso di fare le foto che mostrano gli angoli più belli della Terra e dell’Italia in particolare. Luca Parmitano sta però anche facendo le valigie. «Il rientro è il primo passo della prossima avventura. Abbiamo verificato i nostri scafandri, e sono pronti: fra meno di una settimana, lo saremo anche noi» è il tweet con cui AstroLuca ha annunciato i preparativi per il rientro fissato per giovedì 6 ... vanityfair

SkyTG24 : Parmitano, tutto pronto per il ritorno sulla Terra dell’astronauta - SkyTG24 : Luca Parmitano, le immagini del Golfo di Napoli visto dallo spazio - infoitscienza : Napoli è bellissima anche di notte: l’emozionante foto dallo spazio di Luca Parmitano -