Loft Masterclass, Giancarlo Fisichella inaugura la seconda stagione: “Dai primi passi al traguardo della Formula 1” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Professione: pilota” è il titolo della prima ‘Loft Masterclass’, che apre la seconda stagione del format ideato da Matteo Forzano con la collaborazione di Matteo Billi e pubblicato in esclusiva su sito e app di Loft. Protagonista è l’ex pilota di Formula Uno Giancarlo Fisichella intervistato dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano Silvia D’Onghia. “La passione per i motori mi è stata trasmessa da mio papà, che era un grande appassionato di Formula 1 e aveva anche un’officina – racconta l’ex campione romano – Già a 8 anni, quando ho cominciato a guidare i go-kart, sognavo di diventare un pilota“. Fisichella, nel primo capitolo della ‘Loft Masterclass’ racconta i suoi primi passi, tutta la gavetta necessaria per arrivare al traguardo: a 12 anni fa gare in tutta Italia con i kart, a 14 viaggia da solo ... ilfattoquotidiano

