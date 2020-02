LIVE Sinner-Ymer 3-6 4-5, Atp Montpellier 2020 in DIRETTA: lo svedese serve per chiudere la partita! (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Scappa la risposta a Sinner, basta la prima palla match ad Ymer. 40-0 Prima forte e precisa, tre match point per lo svedese. 30-0 Ace esterno di Ymer, a due punti dal match. 15-0 Servizio e dritto imprendibile giocato dallo scandinavo. 4-5 Prima vincente dell’italiano, Ymer servirà per chiudere i giochi. 40-15 Servizio e dritto vincente di Sinner. 30-15 Back in recupero di Ymer largo. 15-15 Grave doppio fallo dell’azzurro. 15-0 Buon passante di Ymer, ma Sinner è attento e copre con la volèe. 3-5 Risposta di Sinner in corridoio, l’italiano serve per rimanere nel match. 40-0 Rovescio di Sinner sul nastro, azzurro arrabbiato con se stesso. 30-0 Ennesimo rovescio dell’altoatesino in rete. 15-0 Il nastro accomoda una semplice smorzata per Ymer, Sinner nemmeno ci prova ad arrivarci. 3-4 Rovescio di Sinner in rete, ... oasport

