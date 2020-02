Le Vibrazioni a Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Le Vibrazioni A due anni di distanza dalla loro ultima partecipazione, al Festival di Sanremo tornano Le Vibrazioni. La band milanese è stata scelta dal conduttore e direttore artistico Amadeus per gareggiare tra i 24 Big con il brano Dov’è. Le Vibrazioni: carriera La band musicale Le Vibrazioni si compone a Milano nel 1999. Francesco Sarcina (voce e chitarra), Marco ‘Garrincha’ Castellani (basso), Stefano Verderi (chitarra e tastiere) e Alessandro Deidda (batteria) sono la formazione originaria del gruppo, che nei primi anni si esibisce per lo più live nei locali milanesi. Il successo arriva nel 2003 coon il singolo Dedicato a te, certificato disco di platino dopo poche settimane. Nello stesso anno Le Vibrazioni pubblicano il loro primo album (Le Vibrazioni), le cui vendite superano le 300.000 copie. Da esso vengono estratti i singoli In una notte d’estate, ... davidemaggio

