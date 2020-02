Le ultime 24 app Android con virus incorporato, fuori dal Play Store (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Play Store non può certo dirsi sgombro di app Android con virus annesso. A più riprese e con una certa frequenza appaiono nuovi report che sottolineano la presenza di minacce proprio sullo Store di Mountain View. L'ultimo studio appena veicolato pure attraverso la fonte GizChina, ci mette in guardia da ben 24 app con malware incorporato che fanno incetta di autorizzazioni pericolose al momento dell'installazione. Ne è responsabile un'unica società cinese che non ha di certo a cuore la privacy e la sicurezza degli user Android in tutto il mondo. Le 24 app app Android con virus ora segnalate, sono state in effetti tutte sviluppate da una società specifica ossia la Shenzhen HAWK. Ognuna di queste soluzioni è stata appena tagliata fuori dal Play Store ma prima della dell'espulsione forzata, le app sono state scelte un numero cospicuo di volte ossia 382 milioni. Proprio per questo ... optimaitalia

