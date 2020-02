Le migliori opzioni per la vacanza sulla neve per i bambini (Di martedì 4 febbraio 2020) Non solo Alto Adige e Valle d'Aosta. Tutta la catena della Alpi, regione per regione, fornisce opportunità incredibili per chi si prepara ad una vacanza sulla neve con la famiglia, a misura di bambinoTrentinoSi dipana per 150 km tra Madonna di Campiglio e Pinzolo la skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, la più vasta del Trentino: con i bimbi piccoli è più adatta Pinzolo e la sua pista primi passi, il Rendy Park con il suo percorso a ostacoli e tapis roulant e i mini-club come la "Tana di Rendy". Per i baby-sciatori sono poi perfette le piste ampie e con pendenze dolci dell'Alpe Cimbra: il divertimento è assicurato dal programma di animazione e attività sulla neve Family Emotions. È un eden per i più piccoli il Paganella Kinder Club di Andalo, diviso in tre aree gioco, mentre ad Andalo Life Park ci si diverte a scivolare su lunghissimi scivoli. È unico nel suo genere il corso organizzato ... panorama

