Ricerca e precariato - il ministro Manfredi promette : «Bisogna riformare l’iter per entrare in ateneo» : È una promessa quella del ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che a Repubblica annuncia di voler combattere, con i fatti e non con le parole, l’annoso problema del precariato (di cui si torna a parlare dopo che una delle Ricercatrici che hanno isolato il coronavirus allo Spallanzani di Roma è stata precaria fino a ora) e delle poche risorse destinate alla Ricerca. «Oggi in Italia si può restare assegnisti ...

Il ministro Manfredi dà ragione a Fioramonti : “Serve un miliardo di euro per l’università” : Il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, chiede un miliardo di euro - come fatto dal suo predecessore, Lorenzo Fioramonti - per gli atenei italiani. E punta a riformare il sistema di assunzione per i ricercatori, con l'obiettivo di ridurre notevolmente il precariato che oggi dura fino a 18 anni.Continua a leggere

Virus Cina : con Conte allo Spallanzani anche il ministro Manfredi : Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Con il premier Giuseppe Conte c’è anche il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi all’ospedale Spallanzani, dove il presidente del Consiglio è appena arrivato per incontrare il team di ricercatrici che ha isolato il CoronaVirus. L'articolo Virus Cina: con Conte allo Spallanzani anche il ministro Manfredi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manfredi : “Il mio obiettivo da ministro è far rientrare in Italia i cervelli che stanno all’estero” : Il neo ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi, in un'intervista a Fanpage.it, illustra quali sono i punti principali della sua agenda: "Bisogna rafforzare il diritto allo studio, sopratutto nelle aeree più deboli del paese". E poi spiega la sua 'ricetta' per il rientro dei cervelli: "Credo che si debbano utilizzare dei canali ordinari con programmi specifici".Continua a leggere

Il ministro Manfredi : “Felice di essere a Benevento - Unisannio è viva e forte” : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “L’Unisannio è viva e forte, sono felice di essere qui per l’inaugurazione dell’anno accademico di questo ateneo”. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha espresso tutta la sua soddisfazione nell’intervenire nel corso dell’evento odierno presso l’auditorium di Sant’Agostino: “Ho accolto l’invito con ...

Università - il ministro Manfredi a Napoli : Assumeremo 1.600 ricercatori : Per l’Università e la ricerca “le risorse ci vogliono e sicuramente ci saranno dei primi segnali a breve. Nel decreto milleproroghe vareremo un piano straordinario dei ricercatori”. Lo ha annunciato a Napoli il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. “L’emendamento non è ancora stato presentato, ma l’obiettivo è di arrivare all’assunzione dal primo anno di 1600 ricercatori tipo ...

Napoli - Università e Mezzogiorno : convegno con il ministro Manfredi : “Università, Ricerca e Mezzogiorno: quale futuro per i giovani”: è il titolo del convegno in programma a Napoli lunedì 27 gennaio, alle ore 17, nella sede dell`Unione industriali (Piazza dei Martiri, 58), in cui ricercatori, medici e vertici di diversi atenei campani – alla presenza del presidente del Cnr, Massimo Inguscio, e del neo-ministro dell`Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, a cui saranno affidate le ...

Torino - il ministro Manfredi : "Piano da 400 milioni per l'edilizia universitaria e 1600 posti per ricercatori" : Prima uscita ufficiale del neo responsabile degli atenei per l'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Torino

Unisannio - anche il ministro Manfredi all’inaugurazione dell’anno accademico : Tempo di lettura: 1 minutoanche il ministro per l’Università e la Ricerca Gaetano Manfredi parteciperà all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi del Sannio. La conferma telefonica è arrivata stamani al Rettore Gerardo Canfora direttamente dal ministro. La cerimonia in programma il prossimo 28 gennaio, alle ore 11, presso l’Auditorium di Sant’Agostino, si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio ...

Becchi sul passato di Manfredi : "Per la prima volta nella storia della Repubblica un ministro sotto processo" : Paolo Becchi contro il neo ministro dell'Istruzione, Gaetano Manfredi. Il passato del nome scelto dal Pd per sostituire il dimissionario Fioramonti torna in auge. "Forse ci siamo dimenticati che per la prima volta nella storia della Repubblica è stato nominato ministro dell'università una persona so

Gaetano Manfredi giura da ministro dell’Università : Un’emozione straordinaria : “Il giuramento? Per me è una grande emozione, una emozione straordinaria, non pensavo di esser così emozionato. E poi sento molto la responsabilità nei confronti del mio Paese, per cercare di fare bene”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gaetano Manfredi, nuovo ministro dell’Università e della Ricerca. Com’è arrivato oggi a Roma? “In treno”. Arriverà un po’ prima dell’inizio della ...

Quando il ministro Manfredi disse : «Credo nel principio della restituzione» : “Credo molto nel principio della restituzione e cerco di fare il mio lavoro nel migliore dei modi per ridare all’Università quello che ho ricevuto. Ero un ragazzo di provincia, non avevo idea di nulla, anche venire a Napoli per me era una novità. L’Università mi ha formato, mi ha dato l’opportunità di studiare con grandi professori, cui devo tutto quello che sono”. Per chi intendesse ricostruire un identikit fedele all’originale del professore ...

Gaetano Manfredi - la bomba di Paolo Becchi : "Chi è davvero il neo-ministro". Consulenze - baroni e odore di Pd : Consorzi o fondazioni che ruotano intorno agli atenei ed ai centri di ricerca stessi, per "spolpare" l'osso con una forma giuridica lavorativa di tipo privatistico, che ha vantaggi considerevoli per i baroni delle università, che poi diventano "rettori" se promuovono queste forme ibride pubblico-pri

Confindustria Napoli - Grassi : Manfredi ministro della Ricerca favorirà l’innovazione nel Sud : “Una scelta che premia merito, esperienza, competenza, autorevolezza: la decisione di affidare un ministero chiave per lo sviluppo e la crescita del nostro del Paese a un personaggio di alto profilo qual è il rettore dell’Università Federico II di Napoli rappresenta la migliore garanzia per l’avvio di una nuova politica capace di porre finalmente un argine alla fuga dei cervelli che sta depauperando il Mezzogiorno e ...