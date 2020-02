I server di Fable Fortune verranno spenti il prossimo mese (Di martedì 4 febbraio 2020) Mediatonic e Flaming Fowl hanno annunciato che Fable Fortune, il gioco di carte collezionabili a tema fantasy, chiuderà i suoi server a marzo, ponendo fine al gioco su entrambe le piattaforme PC e Xbox One dopo tre anni di servizio.Una semplice dichiarazione sul sito web di Fable Fortune ringrazia i giocatori per aver giocato, affermando inoltre che il negozio in-game è ora chiuso. I giocatori che hanno pacchetti di carte non aperti possono ancora usarli tra ora e la chiusura del server che avverrà il 4 marzo. Il precedente post di notizie a questo annuncio è datato agosto 2018, quindi le cose sono state un po' tranquille per quanto riguarda gli aggiornamenti.Il progetto è stato portato a compimento non senza ostacoli; nonostante il popolare marchio, Fable Fortune non è riuscito a raggiungere l'obiettivo di $ 250.000 proposto da Kickstarter. Fable Fortune è stato inizialmente rilasciato ... eurogamer

