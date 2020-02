Gf Vip, Zequila conferma la "storia" con la trans Eva Robin's: "Abbiamo peccato e goduto" - (Di martedì 4 febbraio 2020) Serena Pizzi La trans ha svelato la verità e Zequila non ha più potuto mentire: "Siamo usciti quando io ero nella bufera" Antonio Zequila è noto per essere un tombeur de femmes. Non scenderemo nel dettaglio dei termini, ma quello è. Er Mutanda non ha mai fatto mistero delle sue "imprese", conquiste e relazioni. Ha più volte stilato "liste", fatto elenchi (più o meno condivisibili) e ha sempre raccontato al pubblico le sue storie più o meno d'amore. Ma in questa condivisione, c'è qualcuno che non si è ritrovato. Stiamo parlando di Eva Robin's che nello studio di Barbara d'Urso ha voluto rivelare la verità. "Lui è un principe, molto galante - ha detto la trans -. Mi ha corteggiato, ci siamo visti e siamo stati in Via del Babbuino, dove avevo un appartamentino e io sono finita sotto il tavolo per nascondermi da lui. A un certo punto pur di non mostrargli 'pippo', sono scappata ... ilgiornale

