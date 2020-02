Follia a Napoli, aggredisce portiere dell’hotel e picchia poliziotti: preso con lo spray (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArmato di due coltelli un uomo di 28 anni, originario del Mali, ha seminato il panico la notte scorsa a Napoli, aggredendo e ferendo prima un addetto all’accoglienza di un hotel, poi, durante la fuga, ha affrontato un addetto alla vigilanza e un agente di polizia, causandogli una frattura. Notte di Follia quella vissuta tra via Cristoforo Colombo e via Nuova Marina dove l’aggressore è stato fermato con l’utilizzo dello spray al peperoncino. Dopo aver aggredito il portiere dell’albergo, l’aggressore, messo in fuga dagli addetti alla sicurezza sopraggiunti sul posto, è stato da questi inseguito fino a via De Gasperi dove, in seguito alla tempestiva segnalazione fatta al 113, sono giunti gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale. L’uomo, che stava minacciando i presenti brandendo due coltelli, nonostante la presenza ... anteprima24

InterNapoli : Follia in strada a #Napoli, #Accoltella la poliziotta alla faccia e allo stomaco su - Thegoodvybye : RT @linoannunziatac: Ecco la Napoli dei bambini che “pazzeano” a pallone per le strade, urlando, schiamazzando, diffondendo gioia. Vita. “P… -