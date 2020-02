Finalmente l'Iowa: Buttigieg se la batte con Sanders, disfatta di Biden (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il primo test delle primarie dem per l’assalto alla Casa Bianca finisce con una figuraccia mondiale. La macchina organizzativa del partito democratico dell’Iowa va in tilt e rende noti i primi risultati quasi 24 ore dopo. Quando sono stati scrutinati i voti del 62% dei distretti dello stato, in testa c’è il fenomeno Pete Buttigieg col 26,9%, seguito a ruota dal senatore progressista Bernie Sanders col 25,1%, mentre più staccata è la senatrice Elizabeth Warren col 18,3%.Solo quarto l’ex vicepresidente Joe Biden, che sul fronte del voto popolare prende quasi la metà dei consensi di Sanders e Buttigieg. I dem hanno combinato il pasticcio tutto da soli, senza la manina del Cremlino. Colpa delle nuove regole e di una controversa app che hanno creato “incongruenze” nella verifica dei voti. Da quest’anno si era deciso di ... huffingtonpost

