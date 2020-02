Ferragni vuole un privè a “I Masanielli”, il proprietario: “Da noi i clienti sono trattati allo stesso modo” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Una richiesta eccezionale da parte di Chiara Ferragni, tra le influencer più stimate e pagate a livello mondiale, fatta a Francesco Martucci, proprietario della pizzeria di Caserta “I Masanielli“, che di recente è stata premiata nella Top Pizza 50, ricevendo il primo posto nella classifica online più importante del settore (alla pari con la pizzeria Pepe in Grani). Secondo quanto racconta Martucci attraverso un post pubblicato su Facebook, Chiara Ferragni avrebbe telefonato al suo locale per prenotare un tavolo ma chiedendo un privè. Il motivo della richiesta sarà sicuramente la ricerca di maggiore riservatezza da parte della blogger, che avrebbe voluto gustare la pizza in tranquillità. “No Chiara non abbiamo privee. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo” – questa la ... anteprima24

