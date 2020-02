Eugenio in Via Di Gioia, giovani Sanremo 2020: “Per farci perdonare…” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo, Eugenio in Via di Gioia in gara tra le Nuove Proposte: “Ci chiamiamo così per farci perdonare” Questa sera avrà inizio la 70esima edizione del Festival di Sanremo, su cui si è scritto e detto di tutto e che mai come quest’anno è stato sommerso dalle polemiche. Da stasera però ci si concentrerà solo sulla kermesse e sul conduttore Amadeus. Soprattutto però ovviamente, ci saranno le canzoni ed i loro interpreti al centro dell’attenzione, si esibiranno infatti 12 Big e 8 Nuove Proposte, tra cui gli Eugenio in Via di Gioia. Il gruppo torinese in gara con “Tsunami” ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni un curioso aneddoto sul suo nome: “Per farci perdonare dall’ultimo arrivato, abbiamo intitolato ‘Lorenzo Federici’ il primo dei nostri tre album” Il nome Eugenio in Via Di Gioia è l’unione tra un nome e due cognomi ... lanostratv

