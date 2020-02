Elisabetta Canalis a Tokio col marito: paura per il Coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) Elisabetta Canalis è partita per Tokyo con suo marito Brian Perri e ha reso partecipi i fan della sua paura per il Coronavirus: l’ex velina, così come molti altri vip, ha scelto di usare delle misure precauzionali. Elisabetta Canalis: il Coronavirus Da settimane l’allarme per la diffusione del Coronavirus in giro per il mondo sta allarmando sempre più persone e così anche Elisabetta Canalis, che con suo marito Brian Perri si è recata a Tokyo, ha scelto d’indossare la mascherina protettiva nei luoghi più affollati della città. A rivelarlo è stata la stessa ex velina che su Instagram ha condiviso un post ironico in cui ha scritto: “La peggior mascherina in commercio ce l’ho io”. Nonostante le misure precauzionali da lei utilizzate durante il viaggio e il sempre più stringente allarme per quanto riguarda il Coronavirus, la showgirl e suo marito sembrano ... notizie

