Coronavirus, tutte le notizie della notte: la prima persona morta a Hong Kong. In Giappone una crociera in quarantena: a bordo in 3700 (Di martedì 4 febbraio 2020) Più di 20mila persone contagiate da Coronavirus, 427 decessi, tra questi anche il primo a Hong Kong. Si tratterebbe di un paziente di 39 anni. In Giappone è stata messa in quarantena una nave da crociera con a bordo 3711 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Dopo lo sbarco di un passeggero a Hong Kong risultato positivo al test per il Coronavirus, almeno altre otto persone hanno manifestato sintomi di contagio. Lo ha detto il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga. Sulla nave è salito personale sanitario che sta effettuando controlli sui 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio. Il Giappone è il Paese fuori dalla Cina più colpito dal Coronavirus con 20 contagiati confermati, numeri che comunque sono molto lontani dai 20mila casi nella Repubblica popolare. Aumenta anche il numero di persone dimesse dagli ospedali, che sale a ... open.online

