Coronavirus: il Vaticano invia in Cina 700 mila mascherine (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo l’annuncio da parte della Cina di essere a corto di mascherine a causa dell’emergenza Coronavirus, il Vaticano ha subito risposto all’appello inviandone 700 mila. Promotore dell’iniziativa è stato il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa che ha avuto il sostegno della farmacia vaticana e delle comunità cinesi cattoliche presenti in Italia. Coronavirus: Vaticano invia mascherine in Cina Ad informare il Vaticano delle necessità cinesi era stato Vincenzo Han Duo, sacerdote originario della diocesi di Funing-Mindong-Xiapu e vice rettore del Pontificio Collegio Urbaniano di Roma. Costui ha poi spiegato che la farmacia vaticana ha provveduto autonomamente ad inviare le maschere a Roma. Da qui sono partite il 27 gennaio 2020 con direzione Cina e con la spedizione gratuita offerta dalla compagnia aerea China Southern Airlines. Arrivate a destinazione, ... notizie

