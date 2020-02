Cesare Maldini: i colpi di manico di scopa della mamma, il siparietto con Sacchi e quella volta che voleva picchiare Domenech (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cesare Maldini è una leggenda del calcio italiano e del Milan. Un triestino doc. Burbero di carattere, ma elegante in campo. Un libero atipico, uno di quelli che invece di sparacchiare la palla la giocava. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Un uomo ricordato sia da giocatore che da allenatore, ma anche per la parodia di Teo Teocoli, non particolarmente amata dal tecnico. Avrà sei figli, tra cui Paolo, che diventerà uno dei più grandi difensori della storia del calcio. D’altronde buon sangue non mente. E il figlio di Paolo e nipote di Cesare, Daniel, promette altrettanto bene ed ha già debuttato con il Milan. Dopo due difensori, un trequartista. Ma torniamo al nostro protagonista, Cesare. Figlio unico, un padre spesso lontano per lavoro, a 12 anni voleva arruolarsi e insieme ad un amico pensò di presentarsi a Cervignano, alla caserma della Wehrmacht. La madre gli fece ... calcioweb.eu

