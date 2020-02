Biscotti al cocco, semplici e veloci. Ecco come prepararli! (Di martedì 4 febbraio 2020) Bastano 10 minuti per realizzare l'impasto di questi Biscotti e un quarto d'ora per cuocerli in forno. Dolcetti profumati e morbidi ottimi per colazione con del latte o merenda con del buon tè.Ingredienti240 g di cocco disidratato in polvere - 150 g di zucchero - 40 g di farina - 3 uova - 1 lime - 1 pizzico di sale - zucchero a veloProcedimentoPreriscaldate il forno a 180°. Rompete le uova in una ciotola e sbattetele leggermente con un pizzico di sale. Unite la scorza grattugiata del lime. Aggiungete il cocco in polvere e mescolate. Unite la farina setacciata. Completate con lo zucchero e mescolate con una spatola. Rilavorate brevemente il composto a mano in modo da renderlo omogeneo. Rivestite una teglia con carta forno, prelevate tanti cucchiai di composto e formate delle palline di circa 3 cm di diametro. Disponete i Biscotti al cocco sulla teglia. Cuoceteli per 15 minuti, ... ilfogliettone

