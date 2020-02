Bimba di 3 anni muore dopo essere caduta in un pentolone bollente nella mensa scolastica (Di martedì 4 febbraio 2020) Tragedia in India, dove una Bimba di tre anni è caduta in un pentolone mentre si trovava nella mensa della scuola davanti agli occhi del fratellino, dopo aver riportato ustioni sull'80 per cento del corpo. L'unico che avrebbe potuto fare qualcosa per salvarla era il cuoco che però aveva le cuffie nelle orecchie e non ha sentito nulla. Sospeso il preside dell'istituto. fanpage

