Benevento, due multe oltre le squalifiche: una per la società, l’altra per Viola (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Due squalifiche annunciate in casa Benevento e oggi confermate dal Giudice Sportivo. Salteranno la trasferta di Cosenza, in programma domenica prossima, sia Maggio che Improta. Il terzino destro ha rimediato contro la Salernitana la quinta ammonizione stagionale facendo scattare in automatico lo stop per un turno. Una giornata di squalifica anche per l’esterno, espulso nel finale del derby: “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco“. Le novità, se vogliamo, stanno nelle ammende comminate alla società e a Nicolas Viola. Il club giallorosso è stato multato di 2mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore quattro bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini ... anteprima24

