Barbara d’Urso, la frecciatina a Serena Enardu: “Meravigliosa questa signorina” (Di martedì 4 febbraio 2020) Pomeriggio 5, Barbara d’Urso replica a Serena Enardu: la concorrente del Gf Vip ha parlato delle sue trasmissioni nella Casa Barbara d’Urso non ha preso benissimo una frase pronunciata da Serena Enardu. Fra le due potrebbero esserci degli attriti che risalgono però a prima di queste parole dell’ex tronista. Sarebbero in questo caso degli attriti … L'articolo Barbara d’Urso, la frecciatina a Serena Enardu: “Meravigliosa questa signorina” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

bebbietz : RT @sciuredipatrick: Barbara D'urso annuncia la suite di Patrick e Katia in TV a #Pomeriggio5. Rimasterizzatela in HD. La vogliamo vedere i… - Una_Promessa : @lilwallflowerz_ @iamparanoidx Penso che stesse parlando dei due casi a Napoli ma proprio un'ora fa hanno smentito… - _Lou91 : RT @sciuredipatrick: Barbara D'urso annuncia la suite di Patrick e Katia in TV a #Pomeriggio5. Rimasterizzatela in HD. La vogliamo vedere i… -