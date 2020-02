Astral Chain arriverà anche su altre piattaforme? Spetta a Nintendo la decisione (Di martedì 4 febbraio 2020) Astral Chain, l'esclusiva Switch arrivata a oltre un milione di copie vendute, è per metà di proprietà di Platinum Games e per metà di proprietà di Nintendo.Parlando con VGC in un'intervista focalizzata sulla recente campagna Kickstarter per The Wonderful 101, il boss dello studio Atsushi Inaba non ha escluso la possibilità che Astral Chain possa seguire le orme del gioco per Wii U, facendo il salto su altre piattaforme, oltre a quelle di Nintendo."Nel caso di Astral Chain, è una IP posseduta per metà da Platinum e per metà da Nintendo", ha detto. "In questo momento è appena uscito ed è troppo presto per dirlo. Per ora speriamo solo che sia un successo per Nintendo Switch e vedremo cosa succederà."Leggi altro... eurogamer

