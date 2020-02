Words & Breaks: gli under 14 di Salerno si prendono la scena (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 6 febbraio 2020 alle ore 11, al Comune di Salerno, Sala del Gonfalone, sarà presentato alla stampa il laboratorio creativo “Words & Breaks”, ideato e promosso nell’ambito del Progetto “Seconda stella a destra…Mentori per la Resilienza”, finanziato da “Con I Bambini” Impresa sociale con fondi destinati al contrasto della povertà educativa minorile e curato, a Salerno, dall’ ARCI, che figura tra i partner attuatori locali. Nel corso del laboratorio, i partecipanti saranno guidati lungo un percorso di conoscenza e approfondimento di tre linguaggi espressivi: la canzone d’autore, il rap, la break dance. Al termine del percorso sarà realizzata dagli stessi protagonisti una canzone, con la quale i piccoli creativi racconteranno il loro quartiere. Parole, gesti, versi, rime, passi di danza, diventeranno così il racconto firmato dai ragazzi del contesto ... anteprima24

