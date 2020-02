Tragedia in montagna, morto uno sciatore in Alta Badia (Di lunedì 3 febbraio 2020) morto uno sciatore in Alta Badia. Il turista russo è finito contro un albero sulla pista rossa di Corvara. Inutili i soccorsi. CORVARA (BOLZANO) – Tragedia nelle prime ore di lunedì 3 febbraio a Corvara, in provincia di Bolzano. Uno sciatore è morto in Alta Badia dopo essere finito contro un alberto sulla pista rossa, cioè di media difficoltà. Immediati i soccorsi ma per il turista di origine russa non c’era niente da fare. Sulla morte dell’uomo è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo incidente. Molto probabilmente l’Alta velocità ha fatto perdere il controllo degli sci all’uomo. Sarà l’autopsia a chiarire meglio le cause del decesso. L’incidente L’incidente è avvenuto nelle prime ore di lunedì. L’uomo era nei pressi dell’impianto di risalita ‘Boe’ quando ... newsmondo

NewsMondo1 : Tragedia in montagna, morto uno sciatore in Alta Badia - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Ancora una tragedia in montagna. Due giovani sono morti dopo essere precipitati da una parete sulle Alpi Apuane nel Comu… - hal64738 : @LegaSalvini Ma correte a vergognarvi, che razza di giustificazione è il 'disguido tecnico'. Non li rileggete i twe… -