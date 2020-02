Traffico Roma del 03-02-2020 ore 07:30 (Di lunedì 3 febbraio 2020) CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA. INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INTENSO IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI Roma. OGGI SERVIZIO REGOLARE SULLA RETE ATAC: DIFFERITO LO SCIOPERO DI 24 ORE PREVISTO PER LA GIORNATA DI OGGI. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34 ———————– AUTORE: PATRIZIA FERRARA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 03-02-2020 ore 07:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

