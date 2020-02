Toyota - Joint venture con Panasonic per le batterie prismatiche (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Toyota ha siglato un accordo con la Panasonic per la costituzione di una nuova Joint venture specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di batterie prismatiche agli ioni di litio per applicazioni automobilistiche. La Joint venture, denominata Prime Planet Energy & Solutions, è il frutto delle trattative avviate circa un anno fa per ampliare le attività congiunte nel campo degli accumulatori per auto elettriche.Operativa da aprile. Prime Planet Energy & Solutions, controllata dalla Toyota con il 51% del capitale (alla Panasonic andrà il restante 49%), sarà operativa, in base alle previsioni delle due aziende partner, dal prossimo mese di aprile e potrà contare su circa 5.100 dipendenti, di cui 2.400 in Cina. La Joint venture avrà il compito di sviluppare batterie economiche, sicure e con qualità e prestazioni eccellenti (in termini di capacità, potenza o ... quattroruote

