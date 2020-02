TMW: Cairo ha comunicato a Mazzarri l’esonero nella notte (Di lunedì 3 febbraio 2020) La sconfitta con il Lecce, come era preventivabile, è costata cara a Walter Mazzari. Subito dopo la gara ci sarebbe stato un’acceso confronto negli spogliatoi tra società, giocatori e allenatore dai toni piuttosto forti. Secondo TMW infatti il presidente Urbano Cairo avrebbe comunicato nella notte al tecnico l’esonero. L’ex mister di Inter e Napoli non sarebbe nemmeno tornato a Torino sull’aereo con il resto della squadra. La motivazione ufficiale sarebbe una febbre, come affermato dal direttore generale Antonio Comi, che ha sconsigliato di farlo viaggiare insieme alla squadra: “Mazzarri ha avuto la febbre, dopo la partita non l’ho visto. Mi dispiace che non stesse bene. Ma il problema è che è la seconda partita in dieci giorni in cui la squadra non reagisce”. Al suo posto sarebbe stato contattato Moreno Longo, l’ex allenatore ... ilnapolista

