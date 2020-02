Terremoto in Sicilia, tre scosse ravvicinate: la più forte di M 3.6, gente in strada (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’ultima, la più forte, è avvenuta alle 16:13. Quelle precedenti, alle 15:55 e alle 16:04, sono state di magnitudo 2.7 e 3.0. L’epicentro è stato sempre a pochi chilometri da Troina. fanpage

