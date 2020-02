Super Bowl 2020, Patrick Mahomes: “E’ stata una partita incredibile. Non abbiamo mai perso la fiducia” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Patrick Mahomes è stato il grande protagonista della vittoria dei Kansas City Chiefs nell’attesissimo Super Bowl 2020 contro i San Francisco 49ers. La franchigia del Missouri ha conquistato il titolo dopo 50 anni di digiuno al termine di una partita molto intensa. I Chiefs erano sotto 10-20 a sette minuti dalla fine, poi Mahomes e Williams si sono letteralmente scatenati e hanno trascinato i compagni verso il trionfo nell’evento sportivo dell’anno negli USA. Il 24enne quarterback nativo di Tyler, in Texas, non a caso è stato nominato MVP del match. Comprensibilmente entusiasta nel post-partita ha raccontato così le emozioni che ha vissuto:”E’ stata una partita incredibile.Tutti in questa squadra ci hanno creduto anche nei momenti di difficoltà, nessuno aveva la testa bassa e alla fine abbiamo trovato il modo di vincere“. E’ stata una gara molto equilibrata ... oasport

