Seconda Candidatura al Premio Nobel per Greta Thunberg

Seconda canddatura al Premio Nobel per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente: si tratta di Greta Thunberg, una diciassettenne che si è battuta a lungo per mettere in guardia i politici dalla crisi climatica e il riscaldamento globale che incombeva sull'ambiente. Non è la prima volta che alla giovane ambientalista le viene riconosciuto tale merito, già lo scorso anno venne candidata per lo stesso Premio. La sua è una missione ambientale che consiste nel prevenire danni e inquinamento che talvolta risulta nocivo per la salute umana, lei è riuscita a percepire il danno prima che risultasse irrimediabile già prima di lei alcuni ambientalisti avevano provato a lanciare l'allarme ma avevano fallito. La giovane è riuscita a sensibilizzare l'opinione pubblica creando manifestazioni e portando in piazza milioni di persone, attirando così l'attenzione di tanti

