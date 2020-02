Scompare nel nulla, l’appello dei familiari su Facebook (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRecale (Ce) – Ore di ansia per i familiari di Salvatore Di Monaco, l’uomo originario di San Tammaro e residente a Recale che non ha dato più notizie da sabato scorso e sembra scomparso nel nulla. Un amico ha dichiarato di averlo visto in auto mentre si dirigeva verso Capodrise intorno alle 17,00. Intanto su Facebook i familiari hanno lanciato un appello per ritrovarlo ed hanno fornito alcuni dettagli dell’uomo. Al momento della scomparsa, Salvatore Di Monaco indossava un pantalone di velluto marrone, un giubbotto blu con cappuccio, un maglione colorato a strisce e scarpe marroni. E’ di costituzione normale con un’altezza di un metro e settanta centimetri circa. Ha sia documenti che cellulare ma quest’ultimo risulta spento. Chi avesse notizie può contattare i familiari ai seguenti numeri: 3345328402 oppure 3388502885. Anche ... anteprima24

