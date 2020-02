Sanremo 2020, Me Contro Te, salta ospitata: "Non possiamo andarci" (Di lunedì 3 febbraio 2020) "A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour". Così, in un'intervista concessa a Il Corriere della Sera, i Me Contro Te hanno annunciato il forfait dal Festival.Retroscena Blogo: Sanremo 2020, Me Contro Te ospiti Dopo l'esordio col botto al cinema, Me Contro Te dovrebbero approdare al Festival di Sanremo. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, gli youtuber Luì e Sofì (all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, 27 e 22 anni) sarebbero nella nutrita schiera di ospiti della 70esima edizione della kermesse canora più famosa in Italia. Sanremo 2020, ospiti sera per sera: Nannini venerdì, Biagio Antonacci alla serata finale Sanremo 2020, Me Contro Te, salta ospitata: "Non possiamo andarci" pubblicato su TVBlog.it 03 febbraio 2020 12:15. blogo

