Sampdoria-Napoli, Serie A: formazioni, pronostici (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sampdoria-Napoli è l'ultima partita della ventiduesima giornata di Serie A, si gioca lunedì alle 20.45: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Sampdoria – Napoli lunedì ore 20:45 Per il Napoli adesso arriva il difficile. Le vittorie ottenute in Coppa Italia contro la Lazio e in campionato contro la Juventus hanno riportato entusiasmo e alzato il morale. Due partite che sono state però facili da preparare da un punto di vista motivazionale. Per fare bene contro la Sampdoria sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione. Come riconosciuto da Gattuso, l'allenatore della Sampdoria Ranieri è esperto e le sue squadre sanno fare giocare male le avversarie, difendendo con grande ordine. Non a caso da quando ha sostituito Di Francesco ha già totalizzato quattro 0-0, più di ogni altro allenatore in Serie A in questa stagione.

