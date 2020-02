Rispondono bene i Samsung Galaxy S9 ad Android 10: batteria e prestazioni super (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ci si era inizialmente preoccupati del fatto che l'aggiornamento G96xFXXU7DTAA basato su Android 10 destinato ai Samsung Galaxy S9 potesse influire in senso negativo sulla durata della batteria dell'ex top di gamma, essendoci però riservati qualche giorno di riflessione per capire se l'andazzo iniziale potesse in qualche modo essere il prologo di una situazione diversa. Sapevamo che il dispositivo poteva avere bisogno di qualche giorno per potersi stabilizzare, ed in effetti così pare essere stato: a distanza di un po' di tempo, i Samsung Galaxy S9 sembrano star rispondendo più che bene all'aggiornamento, dimostrandosi all'altezza della situazione. Android 10 ha migliorato, almeno fino a questo momento, non poco le prestazioni energetiche del Samsung Galaxy S9 (così come quelle di S9 Plus, che praticamente viaggia in coppia con il modello standard), così come pure le performance ... optimaitalia

