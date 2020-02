Non è l'Arena, attore cinese va in giro a tossire per finta. Se la 'psicosi coronavirus' c'è, perché alimentarla? (Di lunedì 3 febbraio 2020) La psicosi del coronavirus c’è, allora perché alimentarla? Fa discutere il servizio trasmesso da Non è l’Arena nel quale un attore cinese è stato ingaggiato per andare in giro per Roma nelle vesti di turista a tossire per finta. Massimo Giletti lo ha definito “esperimento sociale”, ma il rischio originario di buttare benzina su un fuoco già abbondantemente acceso è stato confermato.“Venerdì in riunione ho detto ai miei: ‘prendiamo una persona cinese e portiamola in giro a tossire in mezzo agli italiani’, per vedere le reazioni”, ha spiegato il conduttore. Una presentazione accolta dai sorrisi dei presenti in studio, fino a poco prima decisi nel condannare allarmismi e strumentalizzazioni.Non è l'Arena, attore cinese va in giro a tossire per finta. Se la 'psicosi coronavirus' c'è, perché alimentarla? pubblicato su TVBlog.it 03 febbraio 2020 11:45. blogo

liviulucian : Per due terzi della tua consueta quotidianità metti in atto strategie più o meno consapevolmente strategie discorsi… - MaryEllenBoschi : I numeri 'un son il mi' forte, per quelli l'è bravo Matteo - giusepp21007630 : RT @Libero_official: Secondo Maria Elena Boschi, 'gli sbarchi non sono aumentati'. Parole che scatenano la reazione del pubblico di #nonela… -