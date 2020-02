Morte bianca alla stazione centrale di Benevento, la nota di Cgil (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito al decesso di un operaio in servizio presso la stazione centrale di Benevento, arriva la nota congiunta di Anzalone, Mesisca e Valle, rappresentanti delle sigle Filt Cgil Av/Bn, Fillea Cgil e Cgil Benevento: “Questa mattina un lavoratore è deceduto presso la stazione di Benevento centrale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il lavoratore impegnato in alcuni lavori edili, sia caduto da un’altezza di circa 4 metri. In questo momento vogliamo innanzitutto esprimere il nostro cordoglio e la vicinanza ai familiari del lavoratore morto, saranno poi le autorità competenti a svolgere tutte le appropriate indagini e verifiche per definire quali siano state le cause dell’accaduto. Non possiamo però sottrarci dal denunciare che ci troviamo di fronte all’ennesimo episodio in cui un lavoratore padre di famiglia esce al mattino dalla casa con ... anteprima24

bianca_log : RT @giuditta_pini: Pensate a 6 vostre amiche. Dategli nomi e cognomi. Pensate che questa settimana siano morte tutte e 6. Ammazzate dai lor… - eugeniarico : RT @mc11844389: Recensione: La morte bianca di Eugenia Rico -