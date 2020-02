Marilyn Monroe (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nel tempo precedente gli artisti venivano fotografati senza i filtri e i programmi di ritocco attualmente utilizzati per regolare l’aspetto in base agli standard di bellezza. L’attrice e cantante ricordata come Marilyn Monroe, era un personaggio del tempo che fece sospirare più di uno. È nata il 1 ° giugno 1926 a Los Angeles, iscritta nel registro civile con il nome di Norma Jeane Mortenson in modo da non essere figlia illegittima. È stata data in adozione perché Gladys, sua madre, non poteva sostenerla finanziariamente. Dopo alcuni anni in cui sua madre riuscì ad avere una casa tutta sua, decise di prendere sua figlia, ma dopo alcuni mesi, ebbe un esaurimento nervoso. La custodia di Marilyn è stata affidata alla migliore amica di sua madre, Grace McKee, che ha suscitato l’interesse della ragazza per il cinema e l’ha incoraggiata ad entrare nel mondo della ... bigodino

Claudio59517321 : @claudoe @eleonoradaniele @fattoquotidiano @Fiorello ?? Brillanti sparsi sulla pelle bionda ?? tu esci come Venere da… - sebastianima : Marilyn #Monroe e le vite dei santi, Kobe #Bryant e Will #Smith, #Sfera #Ebbasta e #Catone il Censore e #Jung : una… - GiuseppeRinal43 : @Roberto39823396 Quella a destra guardando la foto confronto all’altra sembra Marilyn Monroe..... -