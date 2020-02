La miglior difesa è l'attacco (Di lunedì 3 febbraio 2020) Massimiliano Allegri ne aveva fatto il personalissimo cavallo di battaglia: “In Italia gli scudetti si vincono con la migliore difesa”. Come dargli torto? L'ultima capace di chiudere in testa il campionato senza avere la porta meno battuta era stata l'Inter nel 2007, con tre gol in più (34 a 31) ris ilfoglio

Meekong2 : @maxkava Nel frattempo ricordiamo Torino miglior difesa del campionato. - ricky_sartori95 : Il Milan viene dal pari con il Verona che ci ha riportato sulla terra. Arriviamo al derby in emergenza e senza il n… - il_lutz : @pap1pap @fabbricainter @fulvio00437713 @la_stordita @dajanoski @diego4all @heyjude_90 Cmq abbiamo la miglior difes… -