La fabbrica di marmo abusiva disperde le polveri nell’aria: sequestrata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Blitz della Polizia Municipale a Napoli, in via Nuova del Campo: i vigili urbani hanno posto sotto sequestro un'azienda abusiva di lavorazione nel marmo, in quanto il titolare aveva accumulato polveri residue che si disperdevano nell'ambiente, costituendo una minaccia per la salute. I vigili hanno rinvenuto anche cumuli di rifiuti speciali e pericolosi: il titolare dell'azienda è stato denunciato e multato per 30mila euro. napoli.fanpage

