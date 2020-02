‘Isola 13’, amore (di nuovo) al capolinea tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Erano una coppia già da un po’ di tempo Chiara Nasti e Ugo Abbamonte, sin da quando la giovanissima napoletana partecipò nel 2018 alla tredicesima edizione de l’Isola dei Famosi dove però soltanto dopo pochissimi giorni di permanenza in Honduras aveva deciso di abbandonare in anticipo il reality show di Canale 5 a causa della lontananza con la sua dolce metà. A farla poi ritornare indirettamente sul piccolo schermo è stata la partecipazione l’anno successivo della sorella Angela come tronista di Uomini e Donne a seguito del quale, dopo la rottura con il corteggiatore Alessio Campoli si è ritrovata a difendere svariate volte la sorella, che aveva deciso di chiudere la relazione. Dopo vari tira e molla e nonostante sui social si siano mostrati felici e innamorati fino a non molto tempo fa, oggi la storia d’amore tra Chiara e Ugo sembra sia arrivata in dirittura di arrivo e lo ... isaechia

MarTer_13 : A questo razzista ovviamente anonimo, che evidentemente non conosce tanto bene la sua “grande isola”, vorrei ricord… - MarTer_13 : “Se (negli appartamenti) volete parlare la madre lingua dei paesi da cui venite, tornateci.. Così noi potremo torna… - Anguill_S_Italy : tg1.rai - 02.02.2020 - ore 13:30 Italia isola virus, 'Più spazio per cure' Il Coronavirus è stato isolato all'ospe… -