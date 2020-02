Incidente sulle piste in Val Badia: sciatore si schianta contro un albero e muore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tragico Incidente mortale a Corvara, in Val Badia: uno sciatore russo in vacanza in Italia stava percorrendo le piste della provincia autonoma di Bolzano quando è improvvisamente sbandato. Secondo le primissime ricostruzioni, l’uomo avrebbe preso grande velocità, ma uscendo dalla pista si sarebbe schiantato contro un albero. L’impatto è stato fatale: inutili, infatti, si sono rivelati i soccorsi del personale medico e dell’elisoccorso. Indagini in corso. Val Badia, Incidente sulle piste Una vacanza in Italia terminata in tragedia per un cittadino russo. Mentre stava scendendo lungo le piste dell’Alta Val Badia, nel cuore delle Dolomiti, avrebbe improvvisamente sbandato. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo sarebbe finito fuori pista andando a schiantarsi contro un albero. La tragedia si è verificata nella mattinata di lunedì 3 febbraio, quando ... notizie

