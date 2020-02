Il Napoli ritrovato e il solito eurogol di Quagliarella. Sampdoria-Napoli 1-2 primo tempo (Di lunedì 3 febbraio 2020) primo tempo se non a senso unico, quasi. A Marassi il Napoli chiude i primi 45 minuti in vantaggio 2-1 sulla Sampdoria. Con gol di Milik ed Elmas. Prima della splendida rete di Quagliarella. È un dominio quasi totale degli azzurri che finalmente giocano con convinzione e senza timori. E lo fanno dal fischio d’inizio. Il Napoli mantiene praticamente il controllo del pallone fino al gol di Milik su cross dalla sinistra, imperioso colpo di testa e balla nell’angolino basso alla sinistra di Audero. Un gran bel gol. La Samp è sotto shock. E il Napoli padrone del campo. Gattuso ha sistemato Lobotka davanti alla difesa e il ceco sembra a suo agio nel ruolo. Ai suoi lati ci sono Zielinski ed Elmas. Milik è ancora pericoloso all’11esimo con un tiro rasoterra. Poi è il macedone a raddoppiare al 15esimo su azione di calcio d’angolo. primo gol per lui in Italia. Il raddoppio ... ilnapolista

napolista : Il Napoli ritrovato e il solito eurogol di Quagliarella. Sampdoria-Napoli 1-2 primo tempo Splendido inizio della s… - FansCalcio : Giuntoli: 'Crisi Napoli? Abbiamo ritrovato la strada' - sportli26181512 : Giuntoli: 'Crisi #Napoli? Abbiamo ritrovato la strada': Così il ds degli azzurri: 'Il nostro momento di difficoltà… -