Elliot Benchetrit e la banana (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il tennista francese Elliot Benchetrit ha disputato una partita di qualificazione degli Australian Open contro il russo Dmtry Popko, quando in una pausa ha chiesto a una ragazza che faceva da raccattapalle di sbucciare una banana. Il giudice presidente, John Blom, notò la situazione e interruppe la ragazza, chiedendole di non farlo. Quindi il francese, rassegnato, sbucciò il frutto che voleva mangiare con le sue stesse mani. Elliot, che occupa il 229 ° posto nella classifica ATP, è stato registrato in un video che ha generato grandi controversie nelle reti. Il momento è stato registrato e diffuso da Alex Tehodoridis, del portale Tennisportalen e presto è diventato virale. Migliaia di utenti hanno espresso commenti negativi nei confronti del tennista per aver umiliato la giovane donna delegando un compito che avrebbe potuto fare da solo. “Quando non sanno di cosa stanno parlando ... bigodino

