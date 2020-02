Coronavirus | i Simpson lo avevano predetto in un episodio nel 1993 (Di lunedì 3 febbraio 2020) I Simpson colpiscono ancora! In un episodio del 1993 parlarono di un virus proveniente dal Giappone con gli stessi sintomi del Coronavirus. La lista delle previsioni negli episodi dei Simpson si allunga sempre di più. L’ultimo colpo messo a segno riguarda il Coronavirus che in queste ore sta seminando il panico in tutto il mondo, … L'articolo Coronavirus i Simpson lo avevano predetto in un episodio nel 1993 proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

trash_italiano : Mille articoli sui Simpson che hanno previsto il Coronavirus e neanche uno su Zia Malgy. - SkyTG24 : Coronavirus, i Simpson avevano previsto il virus cinese nel 1993 - kat_prima : RT @Paolo3_P: D’accordo era il Giappone e non la Cina, ma possiamo dire che i Simpson avevano previsto il #coronavirus ? -