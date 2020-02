Caldo, Coldiretti: “La finta primavera inganna piante e fiori” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La finta primavera con un Caldo anomalo in uno dei periodi che dovrebbe essere fra i più freddi dell’anno sta ingannando le piante con frutteti risvegliati e mandorli e mimose già fioriti. È quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ondata di temperature sopra la media che sta investendo l’Italia dopo un mese di gennaio estremamente mite. Una anomalia dopo un 2019 che è stato in Italia il quarto anno più Caldo dal 1800 con una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto alla media di riferimento dopo i record di 2014, 2015 e 2018 secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr. Se nelle città lo smog è alle stelle in campagna la natura è in tilt nel cuore dell’inverno dove a macchia di leopardo lungo la Penisola si sono verificate – evidenzia la Coldiretti – fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Puglia, Sicilia e Sardegna dove inizia a ... meteoweb.eu

Puglia - giorni contati per il Caldo anomalo : in arrivo il gelo. Allarme Coldiretti : "Così si perde la frutta primaverile" : Dopo i peri in fiore a dicembre, a gennaio è stata la vota dei mandorli: con i ripetuti shock termici, denuncia Coldiretti , l'agricoltura pugliese finora ha perso più di tre miliardi

Coldiretti : cinghiali e Caldo anomalo - produzioni a rischio in Molise. “Alberi già in fioritura - se arriva il gelo sarà un dramma” : “Dopo i gravissimi danni che i cinghiali stanno provocando alle colture e all’intero comparto agricolo regionale, ci si mettono anche le condizioni climatiche“. Coldiretti Molise lancia l’allarme sottolineando che “il caldo anomalo di questo strano inverno sta mettendo a dura prova l’agricoltura regionale tanto che se non arriveranno presto le piogge e il freddo si rischia di perdere gran parte della ...

Summit di Davos - Coldiretti : clima al centro dopo il decennio più Caldo : “Il Summit di Davos ma arriva dopo un anno che è stato il secondo più caldo di sempre sul pianeta facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,95 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, che fa classificare l’ultimo decennio come il piu’ bollente dal 1880 in cui sono iniziate le rilevazione del Noaa“: è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti in ...

Clima : Coldiretti - ‘in decennio più Caldo 14 mld danni nei campi’ : Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “L’agricoltura per effetto dei cambiamenti Clima tici ha perso piu’ di 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali”. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione agli ultimi dati diffusi dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospher Administration (Noaa) secondo i quali il decennio appena concluso è stato a ...

Smog - Coldiretti : è allarme dopo il secondo dicembre più Caldo dal 1800 : A pesare sui livelli di inquinamento è l’alta pressione che staziona sulle regioni del nord con l’ultimo mese di dicembre che è risultato il secondo piu’ caldo dal 1800 . E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr, in relazione al nuovo allarme inquinamento nelle principali città italiane dove sono scattate le misure di limitazione del traffico. Il mese di dicembre – sottolinea la Coldiretti – ha fatto registrare in ...

Natale bollente con temperature anomale. Coldiretti : “E’ il quarto più Caldo dal 1800. In Puglia gli alberi di pero sono già in fiore” : Un Natale bollente con temperature anomale chiude un 2019 che si classifica fino a ora in Italia come il quarto più caldo dal 1800, facendo registrare una temperatura media nei primi undici mesi superiore di 0,88 gradi la media storica. E’ quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati di Isac Cnr. “Gli effetti del caldo – sottolinea la Coldiretti – si fanno sentire sulla natura dove sono stati ...

Caldo Natale. Secondo i dati di Coldiretti - il 2019 è anno più Caldo dal 1800 : I primi quattro anni più caldi degli ultimi due secoli sono tutti negli ultimi dieci anni: 2013, 2014, 2015 e 2019 . Lo fa sapere Coldiretti in un’analisi dei dati Isac Cnr pubblicata il 25 dicembre, giorno di ( caldo ) Natale. La media dei primi dieci mesi del 2019 in Italia è stata di quasi un grado (0,88) superiore alla media storica. «Gli effetti del caldo si f anno sentire sulla natura dove sono stati sconvolti i normali cicli ...

Allarme Coldiretti per il Clima - il 2019 è il quarto anno più Caldo dal 1800 : rischio effetti disastrosi a primavera : Un Natale bollente con temperature del tutto anomale chiude un 2019 che si classifica fino ad ora in Italia come il quarto più caldo dal 1800 facendo registrare una temperatura media nei primi...

Ambiente - l'allarme della Coldiretti : "Il 2019 è il quarto anno più Caldo dal 1800 - spazzati via i cicli stagionali" : Anche a Natale temperature anomale, i record sono stati anche nel 2015, 2014 e 2013. "A nulla vale più la programmazione degli agricoltori che raccolgono broccoli, cavoli, sedano, prezzemolo, finocchi, cicorie, bietole, tutti maturati contemporaneamente per l'aria primaverile"

Puglia - a Natale alberi in fiore - Coldiretti : effetti Caldo in autunno : alberi in fiore a Natale in Puglia , in netto anticipo rispetto al solito. Conseguenza, secondo la Coldiretti regionale, di un autunno che è il quarto più caldo dal 1800. L'associazione degli agricoltori, che ha pubblicato su Facebook diverse foto di peri già in piena fioritura, cita dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr. Temperature insolite si sono registrate anche nella notte di Natale . A Torino, per esempio, i ...

Ambiente - Coldiretti : record di gas serra nel secondo anno più Caldo di sempre. Il decalogo della spesa salva clima : Il nuovo record dei livelli di gas serra viene fatto segnare in un 2019 che si classifica fino ad ora come il secondo più caldo di sempre sul pianeta facendo registrare una temperatura media nei primi dieci mesi sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,94 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati del Noaa, il National clima tic Data ...

Maltempo - Coldiretti : In Italia quinto anno più Caldo di sempre : Il Maltempo che colpisce duramente l’Italia a novembre arriva in un 2019 bollente che si classifica al quinto posto tra i più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 0,83 gradi rispetto alla media. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della nuova allerta della protezione civile, sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi dieci mesi dell’anno. “L’anomalia – sottolinea la Coldiretti – si fa ...

