Borsa Cina:crollano Shanghai e Shenzhen

Shanghai cede l'8,7%, Shenzhen il 9%.(Di lunedì 3 febbraio 2020) Le Borse cinesi sprofondano al ritorno agli scambi dopo la lunghissima pausa del Capodanno lunare, scontando l'epidemia del coronavirus di Wuhan.cede l'8,7%,il 9%.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

