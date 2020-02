Barletta, la mamma non fa in tempo ad arrivare in ospedale: Felisia nasce in ambulanza (Di lunedì 3 febbraio 2020) La piccola Felisia, ultima di quattro figli, è nata il, 1 febbraio, poco dopo la mezzanotte. La mamma, residente a Spinazzola, non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale e ha dato alla luce la bambina in ambulanza. “La piccola e la sua mamma stanno benissimo – hanno raccontato i medici – Abbiamo tagliato il cordone ombelicale sul mezzo”. Poco dopo la mezzanotte è nata Felisia. Fiocco rosa per una donna di Spinazzola, in Puglia, che non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale, e ha partorito la sua quarta figlia in ambulanza. La mamma è residente nella località in provincia di Barletta-Andria-Trani. Nella serata di, venerdì 31 gennaio, – hanno raccontato dall’Asl Bt – la mamma in attesa ha chiamato il 118 per “dolori agli arti inferiori”. Ma il pancione da gravidanza a termine ha subito fatto scattare i rinforzi: l’infermiera Nicoletta Lombardi ha ... limemagazine.eu

