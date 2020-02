Accadde oggi: il 3 febbraio 1998 la tragedia del Cermis (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le vittime del Cermis fanno ancora male: 22 anni fa, il 3 febbraio 1998, un aereo militare statunitense tranciò i cavi della funivia di Cavalese volando troppo basso. In Trentino una cabina con sette turisti tedeschi, cinque belgi, tre italiani, due polacchi, due austriaci e un olandese impattò sulla neve. Erano circa le 15 e la cabina gialla della funivia si trovava a 400 metri dall’arrivo, a 100 metri d’altezza, e si schiantò sulla valle dell’Avisio. I quattro marine dell’aereo vennero giudicati non colpevoli, perché non erano ai comandi, mentre il capitano venne condannato all’espulsione dalla marina e a sei mesi di carcere per avere distrutto un video del volo. Il copilota, che ammise di avere bruciato il nastro, venne radiato, ma non andò in carcere.L'articolo Accadde oggi: il 3 febbraio 1998 la tragedia del Cermis Meteo ... meteoweb.eu

