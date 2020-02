Si fanno vedere su Amazon i OnePlus 8: uscita ormai vicina? (Di domenica 2 febbraio 2020) Un primo segno dell'arrivo dei nuovi OnePlus 8 arriva da Amazon: il tweet da poco pubblicato da Mukul Sharma appare chiaro. Basti sapere che in alcuni mercati l'e-commerce di Jeff Bezos risulta essere partner commerciale esclusivo per il produttore cinese, cosa che in determinati territorio consentirà agli utenti interessati di acquistare i dispositivi solo su Amazon. La piattaforma di commercio elettronico di Seattle potrebbe confermarsi partner esclusivo del produttore cinese, in alcuni mercati prestabiliti, anche per la vendita dei nuovi OnePlus 8, tant'è che in una comunicazione pervenuta agli iscritti del programma di affiliazione, l'azienda avrebbe fatto sapere che i dispositivi sarebbero stati associati ad una pratica di remunerazione delle vendite differente (potrebbe anche essere successo per errore, ancora non lo sappiamo). Non è tanto l'annuncio in sé ad attirare la ... optimaitalia

mecna : Fare i concerti è bello ma perché puoi tornare in stanza alle 3:30 di notte e guardare la puntata di “Marchio di Fa… - IAlessiapelli : RT @sparklevmin: “avete più possibilità di vedere salvini al gay pride su un carro pieno di immigrati clandestini che fanno l'elicottero co… - bbrownskingirl : RT @H3LLKSJ: “Avete piú possibilitá di vedere Salvini al gay pride su un carro pieno di immigrati clandestini che fanno l'elicottero col pi… -