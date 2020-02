Prescrizione, Bonafede: "No a ricatti"

ricatti e minacce da nessuno. E vado avanti". Lo scrive il ministro della Giustizia, Bonafede, replicando al leader di IV, Renzi. "Ho dato disponibilità -sottolinea- a fare tutti i vertici necessari per dialogare senza pregiudizi e per apportare miglioramenti alle varie norme sulla giustizia. Infatti, sono ancora al vaglio diverse proposte per garantire certezza e celerità dei tempi. Continuerò a farlo perché è giusto così. E' un metodo che dovrebbero rivendicare tutte le forze di maggioranza".(Di domenica 2 febbraio 2020) "Non accettoe minacce da nessuno. E vado avanti". Lo scrive il ministro della Giustizia,, replicando al leader di IV, Renzi. "Ho dato disponibilità -sottolinea- a fare tutti i vertici necessari per dialogare senza pregiudizi e per apportare miglioramenti alle varie norme sulla giustizia. Infatti, sono ancora al vaglio diverse proposte per garantire certezza e celerità dei tempi. Continuerò a farlo perché è giusto così. E' un metodo che dovrebbero rivendicare tutte le forze di maggioranza".(Di domenica 2 febbraio 2020)

petergomezblog : Prescrizione, la minaccia di Renzi al governo: “Bonafede fermati, votiamo contro e senza di noi non ci sono i numer… - msgelmini : Questa mattina a #Brescia per l’apertura dell’anno giudiziario. Checché ne dica Bonafede, l’unica cosa da abolire i… - fattoquotidiano : PRESCRIZIONE, RENZI MINACCIA IL GOVERNO: “Votiamo contro e senza di noi non ci sono i numeri in Senato. Bonafede, f… -